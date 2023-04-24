Курс доллара упал ниже 81 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 81 рубля впервые с 10 апреля

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 81 рубля впервые с 10 апреля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

До минимальных значений доллар опустился 24 апреля в 12:29, снизившись до 80,79 рубля, на 91 копейку к закрытию предыдущего торгового дня. По состоянию на 13:00 доллар торгуется на уровне 81,16 рубля. Курс евро составляет 89,45 рубля, что на 30 копеек ниже показателя закрытия пятницы, 21 апреля.

Американская валюта снижается после того, как 7 апреля ее курс достиг рекордных значений за год. Доллар тогда подорожал до 83,4 рубля, а европейская валюта — до 91,2 рубля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что властям в 2022 году удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать инфляцию и курс рубля. По словам главы Минфина, сохранились занятость и рабочие места, а доходы населения показали положительную динамику. Чиновник заверил, что нормализация бюджетной политики произойдет к 2025 году, а дефицит бюджета в 2023-м удержится на уровне двух процентов от ВВП, или 2,9 триллиона рублей.