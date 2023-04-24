Белый дом ушел от ответа на вопрос о связи ареста Гершковича и невыдачи виз

Белый дом не ответил, есть ли связь между арестом Гершковича и невыдачей виз россиянам

В Белом доме ушли от ответа на вопрос о том, стала ли невыдача виз российским журналистам ответом на арест сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом пишет ТАСС.

Речь о том, что власти США отказали в визах россиянам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН. Об этом 23 апреля сообщили в МИД России.

Журналист был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже: следствие считает, что Гершкович по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. Сам журналист свою вину отрицает.

Заседание СБ ООН состоится 25 апреля по теме ближневосточного урегулирования.