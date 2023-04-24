Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 24 апреля 2023Россия

Жительница российского города обвинила водителя такси в изнасиловании

E1.RU: пьяная жительница Екатеринбурга обвинила водителя такси в изнасиловании

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пьяная жительница Екатеринбурга устроила скандал в такси и обвинила водителя в сексуальном изнасиловании. Об этом сообщает портал E1.RU.

Отмечается, что инцидент случился в ночь на 22 апреля. Таксист рассказал, что женщина, которая ехала домой вместе с мужем, начала беспричинно оскорблять его и снимать происходящее на телефон. К концу поездки дебоширка обвинила водителя в групповом изнасиловании.

«Вы неадекват, берете заказ в пятницу-субботу. Они меня изнасиловали в машине. Вот эти двое ублюдков. Вот это вот существо! Рожа твоя видна. Что ты закрываешь свою рожу уродливую?», — заявила пассажирка.

По информации издания, после супруг силой вытащил женщину из салона авто, и пара ушла.

Ранее в аэропорту Атланты (США) пассажирка попыталась выломать закрытые двери выхода на посадку, а после облила сотрудников авиагавани из огнетушителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Посол Китая во Франции признал Крым российским
Необычный пассажир московского автобуса умилил пользователей сети
В МИД осудили отказ в выдаче виз США российским журналистам
В России за год подешевел шашлык
Раскрыты детали программы добровольных накоплениях россиян
Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру на фоне Эйфелевой башни
Аналитики высказались о будущем ключевой ставки ЦБ
Россияне описали атмосферу известного в СССР столичного ресторана
Жительница российского города обвинила водителя такси в изнасиловании
В России рассказали о поставках комплексов «Пенициллин» в войска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.