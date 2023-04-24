Жительница российского города обвинила водителя такси в изнасиловании

E1.RU: пьяная жительница Екатеринбурга обвинила водителя такси в изнасиловании

Пьяная жительница Екатеринбурга устроила скандал в такси и обвинила водителя в сексуальном изнасиловании. Об этом сообщает портал E1.RU.

Отмечается, что инцидент случился в ночь на 22 апреля. Таксист рассказал, что женщина, которая ехала домой вместе с мужем, начала беспричинно оскорблять его и снимать происходящее на телефон. К концу поездки дебоширка обвинила водителя в групповом изнасиловании.

«Вы неадекват, берете заказ в пятницу-субботу. Они меня изнасиловали в машине. Вот эти двое ублюдков. Вот это вот существо! Рожа твоя видна. Что ты закрываешь свою рожу уродливую?», — заявила пассажирка.

По информации издания, после супруг силой вытащил женщину из салона авто, и пара ушла.

Ранее в аэропорту Атланты (США) пассажирка попыталась выломать закрытые двери выхода на посадку, а после облила сотрудников авиагавани из огнетушителя.