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19:05, 24 апреля 2023Спорт

Клебо отказался от места в сборной Норвегии

Лыжник Йоханнес Клебо заявил, что отказывается от места в составе сборной Норвегии
Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо. Фото: Antti Hamalainen / Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что отказывается от места в составе сборной Норвегии. Его слова приводит VG.

Спортсмен объяснил свое решение желанием помочь команде сократить расходы и потратить деньги на других лыжников. Он посчитал неправильным получать средства на высотные тренировки, пока в федерации сокращают расходы. «Я также знаю, что несколько человек считают, что ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю», — подчеркнул Клебо.

19 апреля сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о решении сократить состав на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Отмечалось, что число лыжников в мужской команде сократят до 10. Столько же спортсменок будет в женской команде, сейчас их 11.

В минувшем сезоне сборная Норвегии одержала победу в Кубке наций в рамках Кубка мира и у женщин, и у мужчин. В личных зачетах также победили представители страны Клебо и Тириль Венг.

Анастасия Борисова
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