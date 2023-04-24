Правительство Красноярского края отправили в отставку

Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона в понедельник, 24 апреля.

Согласно документу, члены правительства края продолжат осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности главы регионального правительства вместо покинувшего этот пост Юрия Лапшина.

20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил об отставке и переходе на другую работу по предложению президента России Владимира Путина. После этого глава государства предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить регион. Котюков поблагодарил Путина за доверие и принял предложение.