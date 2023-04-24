Лобода высказалась о переводе своих песен на украинский язык

Певица Лобода заявила, что глупо переводить свои песни с русского языка на украинский

Певица Светлана Лобода заявила, что очень глупо переводить свои песни с русского языка на украинский. Об этом она рассказала в беседе с Deutche Welle (внесен в реестр иностранных СМИ-иноагентов).

«Я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно», — сказала она. Артистка подчеркнула, что не хочет отказываться от песен, которые создавала раньше. Певица также добавила, что не может предать своих поклонников.

Лобода отметила, что популярность приобрела не только на Украине, а также в странах бывшего СССР, где многие говорят на русском языке.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил артистам, которых подозревают в поддержке Украины, покинуть Россию. «Я предлагаю этим перевертышам выйти на Красную площадь и поцеловать себя в задницу, потому что эти негодяи нам здесь точно не нужны. Валите вы отсюда подальше», — заявил он.