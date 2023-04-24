Врач предупредил о смертельной опасности низкого давления

Терапевт Рябков рассказал, что при низком давлении повышается риск развития инсульта

При низком давлении повышается риск развития инсульта и других заболеваний. О смертельной опасности гипотонии в беседе с «Мослентой» предупредил терапевт Андрей Рябков.

У человека с низким давлением образовывается дефицит кислорода в крови, что вредит работе мозга, сердца и других органов, рассказал врач. Низкое давление также может стать причиной почечной недостаточности и инсульта. К тому же, по словам терапевта, люди с низким давлением чаще становятся метеозависимыми.

Человек с низким давлением постоянно чувствует себя уставшим и слабым, плохо спит, его мучают повышенные пульс и потоотделение, одышка и головокружение, добавил Рябков.

«Гипотония может проявляться в виде обмороков, особенно в духоте. Пациенты с пониженным давлением часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения», — отметил врач.

Рябков посоветовал людям с гипотонией обращаться к кардиологу, а не заниматься самолечением.

Ранее кардиолог Айдар Шарафеев развеял миф о нормальном давлении. Он пояснил, что показатели нормы артериального давления 120 на 80 являются условными.