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16:46, 24 апреля 2023Россия

Стали известны причины смерти воспитанников интерната в Санкт-Петербурге

РИА Новости: причиной смерти троих воспитанников ПНИ в Санкт-Петербурге стал отек мозга

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Причиной смерти троих из шести воспитанников психоневрологического интерната (ПНИ) №10 в Санкт-Петербурге стал отек мозга при дефиците массы тела. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что у троих подопечных в причинах смерти значится отек головного мозга, указан общий дефицит массы тела, у двоих также была прогрессирующая дыхательная недостаточность, еще одна из причин — недостаточность полиорганного типа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в действиях сотрудников интернета следствие увидело признаки преступления по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Уточняется, что погибшие были сиротами, а после достижения 18-летнего возраста были переведены в ПНИ. Скончались они в Александровской больнице.

О ситуации в петербургском ПНИ на улице Коллонтай стало известно в среду, 19 апреля. Как сообщила правозащитница Нюта Федермессер, за последнее время от истощения умерли семь воспитанников интерната. Она заявила, что в учреждении систематически нарушаются права сирот: ПНИ недоукомплектован кадрами, там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания.

На ситуацию отреагировала детский омбудсмен Львова-Белова. Она обратилась в компетентные органы в связи с фактами смерти воспитанников ПНИ. Уполномоченная по правам ребенка заявила, что будет проведена проверка.

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Никита Абрамов
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