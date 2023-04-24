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13:51, 24 апреля 2023Спорт

Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира

Шахматист Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира с Лижэнем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дином Лижэнем. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий играл белыми фигурами. Встреча завершилась на 39-м ходу. После 11-й партии россиянин продолжает вести в счете — 6:5.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 26 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.

Дарья Коршунова
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