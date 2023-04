Названа дата премьеры фильма «Убийца "Священный паук"» Али Аббаси в России

Премьера фильма «Убийца "Священный паук"» Аббаси состоится 5 мая в «Художественном»

Названа дата премьеры фильма «Убийца "Священный паук"» шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина, основанная на реальных событиях, будет представлена программным директором кинотеатра «Художественный» Стасом Тыркиным 5 мая. В прокат «Убийца "Священный паук"» выйдет 11 мая.

В основе сюжета — история о мужчине, который убивал проституток в начале 2000-х в иранском городе Мешхеде и обрел известность под прозвищем Паук.

Мировая премьера фильма состоялась в мае прошлого года на Каннском кинофестивале. Иранская актриса Зар Амир Эбрахими, которая снялась в проекте, была удостоена приза за лучшую женскую роль. Помимо этого, картина попал в шорт-лист премии «Оскар» от Дании.

«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки сделал это мощное кино вопреки всему», — рассказала Зар Амир Эбрахими во время вручения награды.

Известно, что режиссеру проекта не разрешили съемки в Иране, из-за чего фильм снимался в Иордании. Ранее Али Аббаси работал над такими проектами, как «Шелли», «На границе миров», и над сериалом The Last of Us («Одни из нас»).

Билеты на фильм можно приобрести на сайте.

