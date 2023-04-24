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11:04, 24 апреля 2023Мир

СВР заявила о превращении Польши в «гиену Европы»

СВР: Польша превращается в «гиену Европы», которая жаждет территориальной экспансии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сегодня Польша становится «гиеной Европы», которая стремится к расширению и конфликтует с соседними государствами. Об этом со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша превращается в страну времен политического деятеля Юзефа Пилсудского. В те времена, отметил Нарышкин, она находилась в конфликте со всеми соседями и стремилась к территориальной экспансии. «Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы"», — добавляется в комментарии.

Нарышкин также добавил, что на фоне проведения Россией спецоперации на Украине Варшава нацеливается на геополитический передел, подразумевающий пересмотр границ Польши. Эта тема становится для властей страны «все более острой», отметил он.

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Варвара Кошечкина
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