Шипулин назвал последствия рекомендаций МОК для российских спортсменов

Антон Шипулин заявил, что россияне откажутся от Олимпиады-2024 из-за рекомендаций МОК

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин назвал последствия рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал решение МОК неправильным. «Они выдвигают условия, по сути, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры», — заявил он. Депутат призвал МОК обдумать критерии и не загонять российских спортсменов в жесткие рамки.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.