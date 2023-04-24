Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
4:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Аталанта
1:0
2-й тайм
live
Рома
Италия - Серия А|31-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
22:06, 24 апреля 2023Спорт

Шипулин назвал последствия рекомендаций МОК для российских спортсменов

Антон Шипулин заявил, что россияне откажутся от Олимпиады-2024 из-за рекомендаций МОК

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин назвал последствия рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал решение МОК неправильным. «Они выдвигают условия, по сути, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры», — заявил он. Депутат призвал МОК обдумать критерии и не загонять российских спортсменов в жесткие рамки.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Названа сумма переданных Евросоюзом вооружений Украине
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Названы сроки принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций
Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами
В МИД России оценили заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова
В США уволили еще одного известного телеведущего
Байден пообещал вскоре озвучить решение о выдвижении кандидатом на выборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.