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21:08, 24 апреля 2023Спорт

«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Краснодар» в матче РПЛ благодаря дублю Соболева и голу Промеса

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. На 11-й минуте мяч забил нападающий краснодарцев Джон Кордоба. На 58-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Жоау Баши. На 63-й минуте красно-белые сократили отставание после того, как пенальти реализовал форвард Александр Соболев.

На 67-й минуте он оформил дубль и сравнял счет. На 72-й минуте гости вновь вышли вперед благодаря голу хавбека Эдуарда Сперцяна. На 81-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский вновь сравнял счет. На 84-й минуте нападающий Квинси Промес вывел хозяев вперед и вырвал победу для «Спартака».

Таким образом, после 24 матчей «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 48 очков. «Краснодар» занимает седьмое место, набрав 38 очков. Лидирует петербургский Зенит с 58 очками.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» — с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 29 апреля.

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Анастасия Борисова
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