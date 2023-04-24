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15:20, 24 апреля 2023Спорт

Американский боксер захотел получить российское гражданство

Боксер из США Шьюмейкер захотел встретиться с Путиным и получить российское гражданство

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Американский боксер-тяжеловес Сэм Шьюмейкер рассказал о желании получить российское гражданство. Его слова приводит Metaratings.

«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России», — поделился спортсмен, добавив, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и отметил, что это было бы потрясающе.

27 апреля Шьюмейкер по прозвищу «Сельский молот» проведет поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова. Схватка пройдет на турнире Pravda Old School Boxing во Владикавказе. Всего на счету американца пять побед и одно поражение. В активе Кудряшова 25 побед при шести поражениях.

3 апреля еще один американский боксер, Кевин Джонсон, попросил о получении российского гражданства. Спортсмен заявил, что готов изменить свою жизнь, из-за чего обращается к Путину.

Дарья Коршунова
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