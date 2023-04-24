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18:29, 24 апреля 2023Спорт

Тренер назвал полезные для женщин мужские упражнения

Фитнес-тренер Моисеев назвал жим штанги полезным для женщин упражнением

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Фитнес-тренер Алексей Моисеев назвал полезные женщинам мужские упражнения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первым упражнением эксперт назвал жим штанги лежа. Он рассказал, что при его выполнении задействованы грудная мышца, передние дельтовидные мышцы плеча, а также трехглавая мышца плеча. По мнению тренера, проработка этих мышц позволит женщинам контролировать осанку и иметь высокие красивые плечи.

Следующим Моисеев назвал армейский жим, или жим штанги стоя, так как его выполнение позволит женщинам иметь красивые округлые плечи. Последним стал жим Свенда, выполняемый двумя дисками от штанги, которые при этом нужно плотно сжимать между собой. Оно полезно для создания красивой формы грудной клетки в сочетании с узкой талией.

11 апреля фитнес-тренер назвал лучшие упражнения, с помощью которых можно поработать над бицепсом. Специалист выделил сгибание предплечья со штангой, сгибание EZ-грифа в скамье Скотта и сгибание предплечья с использованием TRX.

Анастасия Борисова
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