«Роскосмос» проинформировал партнеров о продлении работы на МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Борисов проинформировал партнеров о продлении работы на МКС

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов проинформировал руководителей космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции (МКС) о продлении участия России в проекте до 2028 года. Об этом сообщает госкорпорация в Telegram-канале.

«Настоящим письмом информирую Вас о том, что Правительство Российской Федерации одобрило продление участия России в программе Международной космической станции до 2028 года», — написал Борисов в письмах партнерам, текст которого приводит «Роскосмос».

Он отметил, что программа МКС является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса.

Письма отправили администратору Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллу Нельсону, гендиректору Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефу Ашбахеру, президенту Канадского космического агентства Лизе Кемпбелл и министру образования культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаоке.

В феврале стало известно, что Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.