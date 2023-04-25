Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных военных ВСУ на одном направлении

В Минобороны России сообщили, что на донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, самые значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении — там погибли до 360 украинских солдат.

Вдобавок к живой силе на этом направлении украинские войска потеряли и несколько единиц военной техники — семь боевых машин пехоты, восемь бронемашин и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Минобороны России ежедневно сообщает о сотнях убитых бойцов ВСУ на донецком направлении. Так, согласно отчету оборонного ведомства, 21 апреля в этом районе было уничтожено не менее 300 солдат противника, а 20 апреля — около 470 солдат.