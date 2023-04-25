Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 25 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных военных ВСУ на одном направлении

В Минобороны России сообщили, что на донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении. Об этом журналистам заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, самые значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении — там погибли до 360 украинских солдат.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Вдобавок к живой силе на этом направлении украинские войска потеряли и несколько единиц военной техники — семь боевых машин пехоты, восемь бронемашин и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Минобороны России ежедневно сообщает о сотнях убитых бойцов ВСУ на донецком направлении. Так, согласно отчету оборонного ведомства, 21 апреля в этом районе было уничтожено не менее 300 солдат противника, а 20 апреля — около 470 солдат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
Новым директором Русского музея стала экс-замминистра культуры Алла Манилова
Десятки строений загорелись в российских поселках
Доктор Мясников развеял популярный миф о пользе супа
На Украине представили план усиления санкций против России
Глава S7 Group заявил о непростой ситуации с запчастями для самолетов
Байден объявил о намерении переизбраться на пост президента США
Трамп предсказал начало третьей мировой из-за выдвижения Байдена на выборы
Объемам экспорта нефтепродуктов из России предрекли снижение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.