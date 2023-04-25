Создано антитело против антибиотикорезистентного золотистого стафилококка

Cell Host & Microbe: создано гибридное антитело против золотистого стафилококка

Американские ученые создали гибридное антитело против антибиотикорезистентного золотистого стафилококка. Результаты работы описаны в журнале Cell Host & Microbe.

В процессе исследования специалисты протестировали антитело на животной модели мышей, зараженных Staphylococcus aureus. Патоген не поддавался традиционной терапии антибиотиками, поэтому был смертельно опасен. Выделить эффективное антитело, поражающее защитную оболочку бактерии, удалось из пациентов с хронической формой инфекции.

Самая перспективная молекула под названием SM1B74 смогла защитить мышей от повреждений почек на 62–70 процентов. Для сравнения: обычные антитела по этому показателю находились лишь на уровне двух процентов. Авторы считают, что их открытие позволит лучше бороться с больничными инфекциями. В будущих испытаниях планируется подтвердить безопасность новых антител для людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала устойчивость бактериальных инфекций к антибиотикам одной из глобальных проблем. Появление невосприимчивых к препаратам патогенов вызвано массовым использованием антибиотиков в случаях, когда в этом нет острой необходимости. Staphylococcus aureus — резистентная к антибактериальным препаратам бактерия, распространенная в больницах, где находятся люди с ослабленным иммунитетом. Особую трудность при борьбе с золотистым стафилококком представляет особенность патогена проникать в иммунные клетки, где бактерии становятся неуязвимыми для многих лекарств.

