Отзыв проекта повышения НДФЛ для работающих за рубежом россиян объяснили

Депутат Бессараб: проект повышения НДФЛ для работающих за рубежом могут вернуть в Госдуму

Проект повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 процентов для работающих за рубежом россиян могут вернуть в Госдуму после доработки. Так отзыв инициативы правительством в разговоре с «Лентой.ру» объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Причина чисто технического характера. Необходимо согласовать эти действия с рядом уже имеющихся норм регулирования. Думаю, в ближайшее время мы узнаем более подробную информацию Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Думаю, что да», — сказала депутат, отвечая на вопрос, может ли законопроект вернуться на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

Об отзыве документа из Госдумы стало известно 25 апреля. Сами поправки были представлены днем ранее, 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься НДФЛ в размере 30 процентов вместо 13-ти.

Согласно действующему законодательству, зарплата, полученная от российского работодателя дистанционно по месту нахождения работника в другой стране, считается доходом от источника за пределами России. Если гражданин проживает за пределами страны более 183 дней в году, то он перестает быть налоговым резидентом, и с него снимается обязательство уплачивать НДФЛ.

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект касается только фрилансеров. Поправки не коснутся сотрудников, которые работают по трудовым договорам, подчеркнули в ведомстве.