Европе и Азии предсказали тяжелую борьбу за нефть

Energy Aspects: Европе и Азии предстоит тяжелая борьба за аналог российской нефти

Европе предстоит тяжелая борьба за аналог российской нефти, так как азиатские покупатели, использующие такое же сырье, могут перебить предложенную конкурентами цену. К такому выводу пришли аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс, сообщает Bloomberg.

С весны 2022 года Европа заменила по меньшей мере четверть российских поставок сырьем с Ближнего Востока. Аналогом Urals и ESPO выбрали Basrah, добываемый в Иракском Курдистане (местное сырье также считается среднекислой нефтью со средним содержанием серы). Однако в марте 2023 года из-за проблем с проведением платежей экспорт курдской нефти был прекращен. Ранее через турецкий порт Джейхан в Европе отгружали порядка 169 тысяч баррелей сырья в сутки.

На фоне новостей о возможном дефиците среднекислой нефти цены на Basrah Medium, который ранее ценился меньше других стандартов, начали стремительно расти. Греческий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Hellenic Petroleum SA впервые за два года объявил тендер на оперативную закупку иракской нефти. Однако азиатские покупатели могут перебить предложенные Европой цены за нефть, предсказывают в Energy Aspects. Опасения экспертов подогревает растущий спрос на НПЗ в Азии, которые преимущественно используют именно среднекислые сорта сырья, а также увеличение переработки нефти в странах Ближнего Востока, что также усиливает дефицит на рынке.

По данным аналитической компании Kpler, в 2022 году экспорт российской нефти в Китай и Индию достиг рекордного уровня. Такой результат объяснили большим дисконтом на основной российский экспортный сорт сырья Urals.

Ранее эксперты Bloomberg со ссылкой на данные о поставках и загруженности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заявили, что Россия увеличила экспорт и переработку нефти на фоне обещания сократить добычу. Источник издания в Минэнерго сообщал о мартовском снижении добычи нефти на 700 тысяч баррелей в сутки, однако с середины марта по середину апреля объем морского экспорта увеличился на 72 тысячи баррелей в сутки, до 3,46 миллиона баррелей. Это самый высокий показатель за десять месяцев.