В Белоруссии заявили о планах США устроить «холодный душ» делегации России в ООН

Постпред Белоруссии Рыбаков: планы США устроить «холодный душ» делегации РФ провалились

Планы Вашингтона организовать «холодный душ» российской делегации в ООН не реализованы совершенно, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Об этом пишет РИА Новости.

Он подвел итоги заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. «С точки зрения "холодного душа" — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — подчеркнул Рыбаков.

По его словам, уровень участия делегаций не позволяет говорить ни о каком «холодном душе». По мнению дипломата, планы США провалились.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Министр подчеркнул, что никто не разрешал Западу говорить от имени всего человечества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.