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11:15, 25 апреля 2023Культура

Актриса «Американской истории ужасов» раскритиковала участие Кардашьян в проекте

Актриса «Американской истории ужасов» выступила против участия Ким Кардашьян в проекте

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Американская певица и актриса, сыгравшая в сериале «Американская история ужасов» Джоан Рэмси и певицу кабаре Кэти Пизазз, Пэтти Люпон раскритиковала появление телезвезды Ким Кардашьян в 12 сезоне проекта. Об этом сообщает People.

Артистка призналась, что ей не нравится идея съемок проекта с участием Кардашьян, а также заявила, что на ее роль мог подойти другой профессиональный актер или певец.

«Прости, прости меня, Ким. Что ты делаешь со своей жизнью?» — высказалась Люпон, призвав телезвезду отказаться от участия в сериале.

О том, что Ким Кардашьян примет участие в съемках нового сезона «Американской истории ужасов» (AHS) стало известно в середине апреля. Тогда сообщалось, что бывшая супруга Канье Уэста сыграет главную роль в 12-м сезоне проекта. «Ким — одна из самых больших и ярких телезвезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье AHS», — сказал продюсер Райан Мерфи.

Позже поклонники сериала «Американская история ужасов» пригрозили бойкотировать новый сезон шоу из-за участия в нем телезвезды.

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Анастасия Астахова
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Актриса «Американской истории ужасов» раскритиковала участие Кардашьян в проекте
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