Ида Галич снялась без бюстгальтера и восхитила фанатов

Блогерша Ида Галич cнялась в рекламе в белом пиджаке без бюстгальтера и восхитила фанатов

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в рекламе российского бренда Edem Couture в откровенном наряде без бюстгальтера и восхитила фанатов. Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных кадров знаменитость предстала в образе, состоящем из белых кружевных трусов на средней посадке, оверсайз-пиджака и босоножек на высоком каблуке в тон. Кроме того, звезда одной рукой прикрыла обнаженную грудь, а в другой держала бокал с напитком. При этом Галич сделала легкую укладку на коротких волосах и макияж в нейтральных оттенках. «Продолжаю вас знакомить с нашими отечественными волшебниками. Как вам?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид женщины в комментариях под постом. «Вы очень хрупкая и красивая», «Роскошная», «Какая вы прекрасная, Ида», «Прическа и цвет просто бомба», — написали они.

Ранее в апреле Ида Галич вышла в свет в откровенном мини-платье. Знаменитость появилась на премии «Новое радио Awards — 2023» в кожаном корсетном мини-платье черного цвета без бретелей российского бренда Yanina couture, которое подчеркивало ее бюст. Образ Галич дополнила босоножками на шпильках, а также длинным плащом с ажурными вырезами на рукавах.