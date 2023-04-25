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14:18, 25 апреля 2023Россия

В Совфеде отреагировали на выдвижение Байдена на второй срок

Косачев заявил, что хочет пожалеть жителей США из-за выдвижения Байдена на второй срок

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американцев можно только пожалеть в связи с тем, что президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок. Об этом, реагируя на его заявление, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, его цитирует РИА Новости .

«Внутреннее дело США. Со своей стороны, могу только вновь пожалеть американских избирателей», — сказал Косачев.

Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года 25 апреля. В видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой, он назвал своей работой защищать американскую демократию, объяснив свое переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки».

В свою очередь, действующий вице-президент штатов Камала Харис заявила, что будет баллотироваться в паре с Байденом.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, шансы на переизбрание у Байдена есть, но на пути к нему есть ряд препятствий, связанных с состоянием здоровья и его рейтингами.

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Анастасия Шейкина
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