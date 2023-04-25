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10:03, 25 апреля 2023Силовые структуры

Двух россиян заключили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге

В Кузбассе суд арестовал двоих обвиняемых в поджогах оборудования на железной дороге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд арестовал двоих обвиняемых в поджогах оборудования на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Под стражу до 28 мая заключены двое жителей города Анжеро-Судженска. Им предъявлено обвинение по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений»).

По версии следствия, в марте россияне совершили поджог релейного и аккумуляторного шкафов у станции Анжерская-Западная Западно-Сибирской железной дороги.

19-летний молодой человек и его 22-летняя подруга признались, что ранее уже совершали подобное. Поджигателей взяли с поличным при третьей попытке поджога железнодорожного оборудования. У них обнаружили две бутылки с бензином и гвоздодер.

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Любовь Ширижик
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