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23:16, 25 апреля 2023Мир

Лавров заявил о независимости России от западных санкций

Глава МИД РФ Лавров заявил о возможностях России не зависеть от вводящего санкции Запада

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть Запада, который вводит санкции против страны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Лаврова, против России вводятся такие санкции, «которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить». Однако для РФ этот вопрос решенный: страна имеет все возможности для того, чтобы не зависеть от такого поведения западных коллег.

Также глава российского внешнеполитического ведомства оценил заявления западных политиков о возможном начале переговоров Москвы и Киева только после контрнаступления украинской армии. Подобные высказывания он назвал шизофренией. Кроме этого, Лавров прокомментировал заявления Запада о третьей мировой войне.

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Екатерина Подвигина
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