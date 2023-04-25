Лавров заявил о независимости России от западных санкций

Глава МИД РФ Лавров заявил о возможностях России не зависеть от вводящего санкции Запада

Россия имеет все возможности, чтобы не зависеть Запада, который вводит санкции против страны. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Лаврова, против России вводятся такие санкции, «которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить». Однако для РФ этот вопрос решенный: страна имеет все возможности для того, чтобы не зависеть от такого поведения западных коллег.

Также глава российского внешнеполитического ведомства оценил заявления западных политиков о возможном начале переговоров Москвы и Киева только после контрнаступления украинской армии. Подобные высказывания он назвал шизофренией. Кроме этого, Лавров прокомментировал заявления Запада о третьей мировой войне.

