Гособвинение попросило восемь лет колонии для бывшей невестки Назарбаева

Прокуратура запросила восемь лет колонии для экс-невестки Назарбаева Гульмиры Сатыбалды

Прокуратура запросила восемь лет колонии для обвиняемой в самоуправстве и похищении человека бывшей супруги племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиры Сатыбалды. Как уточняет «Интерфакс», соответствующий запрос во время прения сторон в суде озвучил во вторник, 25 апреля, прокурор Азамат Сарсембаев.

«Прошу признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушений <...>, назначить 8 лет лишения свободы без конфискации имущества», — цитирует прокурора агентство.

Указывается, что Сарсембаев от лица ведомства также предложил оставить меру пресечения прежней и попросил внести представление президенту страны о лишении экс-невестки Назарбаева госнаграды — ордена «Курмет».

О том, что бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в похищении человека, сообщалось в сентябре 2022 года. Отмечалось, что Сатыбалды была задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с ее бывшим мужем.

Кроме того, в отношении нее проводилось расследование по факту хищения в 2021 году 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов) бюджетных средств. Позже Сатыбалды также заподозрили в хищении бюджетных средств на строительство объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате.

Племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года. Его поместили в изолятор по подозрению в хищении средств в компании крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана «Казахтелеком», а также в злоупотреблении полномочиями. Позже задержанный признал свою вину.