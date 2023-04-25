Бывший футболист сборной Франции сравнил себя с Кокориным

Бывший футболист сборной Франции Вальбуэна заявил, что в десять раз лучше Кокорина

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна ответил на критику форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист сборной Франции, игравший с россиянином за «Динамо», подчеркнул, что провел за московский клуб 40 матчей. «Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!», — заявил Вальбуэна.

Ранее Кокорин в интервью на канале Nobel в YouTube сравнил отношение болельщиков «Динамо» к себе и Вальбуэна. «Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак сыграл семь матчей, подал три угловых, и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то», — рассказал футболист.

25 апреля Кокорин объяснил свои слова о пользе тюрьмы для мужчин. По словам нападающего, спортсмены — не совсем умные, поэтому нужно делать на это скидку.