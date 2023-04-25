Кучеров сравнялся с Горди Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сравнялся с Горди Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с канадцем Горди Хоу по количеству набранных очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Quant Hockey.

Ранее 25 апреля россиянин отметился двумя голевыми передачами в игре против «Торонто Мэйпл Лифс» и довел количество баллов за результативность до 160. Помимо Хоу и Кучерова, столько же очков в активе канадцев Майка Босси, Эла Макинниса и Бобби Смита.

Хоккеисты делят в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ 22-26-е места. Лучшим в истории лиги является канадец Уэйн Гретцки, он набрал 382 очка.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Россиянин является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в матче Кубка Стэнли. Встреча прошла в Тампе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.