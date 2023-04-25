США объяснили Казахстану последствия помощи России в обходе санкций

США предупредили Казахстан о росте риска при помощи России в обходе западных санкций

Угроза применения вторичных санкций к компаниям и банкам Казахстана при помощи России в обходе западных ограничительных мер растет. Об этом на круглом столе в Астане предупредила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, передает РИА Новости.

Она указала, что хотела бы объяснить последствия, с которыми столкнется как частный сектор, так и правительство республики, если не примет во внимание возникшие риски.

С начала месяц Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. В Комитете государственных доходов Минфина страны объяснили такое решение намерением сделать пересечение границы грузами более прозрачным.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расценили инициативу как барьер для товарооборота на рынке ЕАЭС. При этом еще в марте эксперты со ссылкой на казахстанского чиновника указывали, что на такой шаг в Астане пошли для демонстрации Западу серьезности своих намерений в борьбе с параллельным импортом.

На прошлой неделе о схожем требовании властей Армении сообщило издание «Грапарак». По его данным, после визита в Берлин армянский премьер Никол Пашинян собрал высокопоставленных чиновников и потребовал перекрыть каналы нарушения антироссийских санкций.