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06:35, 25 апреля 2023Наука и техника

Разработан эффективный способ терапии остеоартрита

Science Advances: создан метод терапии остеоартрита на основе клеточных инъекций

Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Института регенеративной медицины Уэйк Форест (WFIRM) разработали эффективный способ терапии остеоартрита на основе клеточных инъекций. Метод способен одновременно снизить воспаление и восстановить хрящи больного сустава. Выводы работы опубликованы в журнале Science Advances.

В процессе исследования команда сосредоточилась на цели выяснить, какие процессы, препятствующие процессу регенерации, происходят в больных остеоартритом суставах. Для этого были выделены клетки из суставной жидкости пациентов, отделены от жидкости, а затем исследованы в аутологичной плазме. Оказалось, что отделенные от привычной среды клетки обладают способностью выполнять действия, необходимые для функционального восстановления тканей. Когда ученые добавили небольшое количество жидкости обратно в образцы клеточной культуры, функционал клеток вновь нарушился.

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На основе полученных данных исследователи создали новый терапевтический подход: комбинацию активированных иммунных клеток и клеток-предшественников, способствующих регенерации тканей. Введение препарата с клетками привело к уменьшению воспаления синовиальной оболочки, прекращению деградации хряща, а также снятию других ключевых симптомов остеоартрита.

Лекарство протестировали в доклиническом испытании на девяти пациентах с подтвержденным диагнозом. Каждый из участников получил одну или две инъекции. Эффективность определялась с помощью самооценки ощущения боли, функционального состояния, МРТ-снимков до и после терапии, а у одного испытуемого взяли еще биопсию.

Пройдя курс лечения, пациенты отметили улучшения качества жизни, уменьшение боли и появление возможности участия в активной деятельности. Результаты МРТ-исследования подтвердили восстановления хряща. Теперь ученые планируют провести новые клинические исследования с большей выборкой пациентов.

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Елена Апазиди
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