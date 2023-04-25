Павлович поднялся в рейтинге UFC

Россиянин Сергей Павлович поднялся на второе место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович улучшил позиции в рейтинге лучших тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Павлович поднялся с третьего на второе место в списке. Он поменялся позициями с американцем Стипе Миочичем. Чемпионом в этой весовой категории является американец Джон Джонс, рейтинг претендентов возглавляет француз Сирил Ган.

23 апреля Павлович провел успешный бой против американца Кертиса Блейдса, который завершился техническим нокаутом в первом раунде. В предыдущем бою россиянин одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42.

В UFC россиянин одержал шестую победу подряд. Всего за карьеру 30-летний Павлович провел 18 поединков, 17 из которых завершились в его пользу.