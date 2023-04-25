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07:00, 25 апреля 2023Из жизни

Египетская плюс-сайз модель попала в тюрьму из-за «неприличного» контента

Плюс-сайз модель из Египта приговорили к тюремному сроку из-за провокационных фото и видео

Фото: @salma.elshimy.officiall

Плюс-сайз модель из Египта приговорили к двум годам тюрьмы за публикацию «неприличных» изображений в социальных сетях. Об этом сообщает Egypt Independent.

Египетская прокуратура по финансовым и экономическим вопросам выдала ордер на арест знаменитой плюс-сайз модели и блогера Сальмы Эль-Шими. Согласно официальным сообщениям, 25-летняя девушка попала под арест за публикацию провокационного контента, который «подрывает устои египетского общества и противоречит общественной морали». Модель также обязали выплатить штраф в размере 2,7 тысячи долларов (примерно 220 тысяч рублей) и изъяли у нее телефон и компьютер.

Представители власти подчеркнули, что фото и видео Эль-Шими публиковались с целью увеличить количество подписчиков, а потому могут быть рассмотрены как проституция, поскольку их конечная цель — получение прибыли. Если девушку признают виновной по этому пункту обвинения, срок тюремного заключения могут увеличить до трех лет.

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Полиция уже задерживала Эль-Шими за проведение фотосессий. Например, в 2020 году в Каире ее с фотографом арестовали за фотосессию на фоне пирамид, во время которой она изображала Клеопатру. Снимки признали провокационными и оскорбительными. Во время процесса судья пригрозил суровыми наказаниями желающим создавать «неприличный» контент и предостерег их от неуважительного отношения к национальным древностям.

Ранее сообщалось о китайском блогере, который раскопал гробницу и поцеловал череп ради просмотров. Мужчину приговорили к условному сроку.

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Антонина Черташ
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