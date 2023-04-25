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08:54, 25 апреля 2023Россия

Стало известно о десяти атаках ВСУ за сутки на приграничный российский регион

SHOT: 24 апреля Украина атаковала Белгородскую область 10 раз за сутки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 24 апреля, атаковали Белгородскую область 10 раз за сутки, но никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Там уточнили, что целью украинских атак были электроподстанция и средства наблюдения. Сначала на территории Белгородской области близ села Муром пограничники из электронного ружья сбили американский беспилотник Switchblade, при падении у него сдетонировала взрывчатка. Такой же дрон упал и взорвался у села Муром вечером. Затем ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка.

В 13 километрах от границы с Украиной у села Орловка взорвался дрон-камикадзе, впоследствии в селе Нежеголь беспилотник сбросил мину на электроподстанцию «Ржевка», но боеприпас не сдетонировал. Помимо этого, две осколочные французские гранаты сбросили в селе Красное, одна из них сдетонировала.

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Украина также сбросила боеприпас в Марьино, затем такой же осколочный боеприпас для гранатометов прилетел в село Середа в 55 метрах от границы. Последней атакой на Белгородскую область за сутки стал удар по селу Вериговка Валуйского района. В результате оказалась повреждена уличная камера наблюдения.

По официальным данным, Белгородскую область обстреляли за сутки дважды. Сначала Украина атаковала хутор Мухин Шебекинского городского округа, затем прилеты снарядов были зафиксированы в селе Ясные Зори.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объекта

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Анастасия Шейкина
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