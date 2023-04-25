Глава МВД Молдавии прокомментировала запрет на въезд в Россию

Министр внутренних дел Молдавии Ревенко прокомментировала запрет на въезд в Россию

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прокомментировала информацию о запрете въезда на территорию России, передает РИА Новости.

«Я не собиралась и не собираюсь ехать в Российскую Федерацию», — ответила министр на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее депутат правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Лилиан Карп заявил, что Россия запретила въезд в страну ему, главе МВД республики Ревенко, председателю парламентской юридической комиссии Олесе Стамате и его коллеге Оазу Нантою.

Во вторник, 25 марта, Министерство иностранных дел России заявило протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с недружественными действиями Кишинева. Также в МИД сообщили о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц в ответ на их регулярные антироссийские заявления и присоединение Кишинева к санкционным спискам Европейского союза.

19 апреля стало известно, что сотрудник диппредставительства России в Молдавии был объявлен персоной нон грата на территории республики. Кроме того, еще двух российских дипломатов лишили специального допуска в международный аэропорт Кишинева.