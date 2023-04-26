Связь с японским модулем прервалась в десяти метрах от Луны

Khaleej Times: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны

Связь с японским модулем Hakuto-R, который нес арабский ровер Rashid, прервалась в десяти метрах от Луны. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Как стало известно газете, связь с модулем была потеряна, когда он совершал посадку со скоростью около 16 миль в час (25 километров в час) и опустился до последних 33 футов (10 метров).

Ранее глава компании Ispace Такэси Хакамада предположил, что из-за потери связи с модулем миссию признают неудачной. Позже в ходе пресс-конференции для японских журналистов глава Ispace заявил, что инженеры «все еще пытаются окончательно подтвердить статус миссии», однако подчеркнул, что «вероятность неудачи крайне высока».

Японский модуль Hakuto-R с арабским ровером Rashid был запущен к Луне в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Пуск переносили несколько раз.