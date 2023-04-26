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21:06, 26 апреля 2023Из жизни

109-летний пожарный на пенсии поделился секретами долголетия

Today: 109-летний пенсионер из США назвал оптимизм и хороший аппетит секретами долголетия

Фото: SasaStock / Shutterstock / Fotodom

Винсент Дрансфилд, пожарный на пенсии из штата Нью-Джерси, США, отметил 109-летие и поделился секретами долгой жизни. Об этом сообщает Today.

Мужчина родился 28 марта 1914 года. По словам Дрансфилда, у него никогда не было серьезных заболеваний. «У него не болит спина. Он не мучается от болей и недомоганий, которые есть у меня в 48 лет. У него не болит голова, ничего такого. Это безумие», — подтверждает его внучка Эрика Листа. Пенсионер живет один и не нуждается в помощи родственников: он до сих пор самостоятельно водит автомобиль и покупает продукты.

Пенсионер ведет активный образ жизни и утверждает, что рад каждому прожитому дню. Свое долголетие он связывает с оптимизмом и хорошим аппетитом. По словам Листы, Дрансфилд никогда не следил за питанием, но при этом всегда находился в хорошей физической форме. 109-летний пенсионер любит итальянскую кухню, гамбургеры, салаты, молочный шоколад и другие сладости. Он ежедневно пьет кофе и иногда выпивает пиво, но не любит другие алкогольные напитки. Дрансфилд считает, что стал крепким и здоровым мужчиной, поскольку пил много молока, когда работал на ферме в подростковом возрасте.

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Пенсионер полагает, что прожил долгую жизнь благодаря тому, что занимался любимым делом. Мужчина около 60 лет работал менеджером по продаже автозапчастей, а также более 80 лет был членом добровольной пожарной охраны. За время работы пожарным ему довелось встретить множество хороших людей, поэтому он продолжает приходить в пожарную часть даже после выхода на пенсию. Как считает внучка, в 1992 году именно это помогло ему пережить смерть жены, с которой он прожил 54 года.

У Дрансфилда один ребенок, трое внуков и семь правнуков. Недавно почти все родственники собрались в доме пенсионера, чтобы отметить его 109-й день рождения. «Я сохраняю позитивный настрой. Никогда не зацикливаюсь на плохом, когда что-то идет не так. У меня все хорошо, и я надеюсь, что добрый Господь будет поддерживать меня», — говорит мужчина.

Ранее 101-летний житель Великобритании Сид Шерринг назвал алкогольный секрет долгой жизни. Мужчина регулярно ходит на скачки и сохраняет позитивный настрой.

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Алиса Удовик
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