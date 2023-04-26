Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС «Аккую» по видеосвязи

IHA: президент Турции Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС «Аккую» по видеосвязи

Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС «Аккую» в четверг, 27 апреля, по видеосвязи. Об этом сообщает агентство IHA.

О том, что глава государства примет участие в мероприятиях в онлайн-формате, сообщил помощник лидера партии Эркан Кандемир. Кроме того, на другую дату перенесен запланированный на 15:00 в Мерсине митинг.

Ранее член Совбеза Турции Чагры Эрхан в комментарии «Ленте.ру» опроверг слухи об инфаркте у президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, глава государства заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе.

Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам 25 апреля. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

