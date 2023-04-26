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19:02, 26 апреля 2023Силовые структуры

Смотрящего по кличке Москва заподозрили в организации ячейки АУЕ в колонии

Под Хабаровском смотрящего по кличке Москва заподозрили в создании ячейки АУЕ в колонии

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Хабаровском крае заключенного исправительной колонии №7 Ивана Москвина по кличке Москва заподозрили в организации ячейки АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, Москва, желая управлять криминальной средой и контролировать соблюдение воровских законов, создал и возглавил запрещенную ячейку. Среди членов движения проводились сходки и азартные игры, деньги от которых шли в общак. Провинившихся осужденных насильственно наказывали.

В 2011 году Москву приговорили к 14 годам и 10 месяцам за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В криминальной среде он, по данным правоохранителей, пользуется авторитетом и обладает статусом «смотрящего за жилой зоной».

Ранее сообщалось, что в КЧР полиция задержала семерых сторонников АУЕ, запускавших беспилотники в колонии.

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Илона Палей
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