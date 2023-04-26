«Азов» захотел сыграть решающую роль в контрнаступлении ВСУ

WP: командир «Азова» Кротевич заявил о решающей роли бригады в контрнаступлении ВСУ

Временный командир бригады «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Богдан Кротевич заявил о желании сыграть решающую роль в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Бригада пытается восстановиться после тяжелых боевых потерь и стремится сыграть решающую роль в следующем крупном наступлении Украины. Для этого командиры надеются набрать 6500 новых бойцов, говорится в сообщении.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления, которые будут отвечать за комплектацию бригад ВСУ. Они должны будут наладить цепочки поставок, имея политические связи внутри страны и за рубежом.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия начнет контрнаступление после завершения боев в Артемовске. По его словам ВСУ воспользуются тем, что «Вагнер» будет втянута внутрь города.