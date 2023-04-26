Россиянкам перечислили действенные способы борьбы с целлюлитом

Нутрициолог Екатерина Войтенко посоветовала бороться с целлюлитом при помощи питания

Нутрициолог Екатерина Войтенко перечислила россиянкам действенные способы борьбы с целлюлитом. Соответствующий комментарий приводит издание Life.

В первую очередь специалистка уточнила, что в борьбе в неровностями кожи диеты не помогут. В связи с этим врач напомнила о важности правильного и сбалансированного рациона, куда должны входить полезные жиры, белки и углеводы.

Помимо этого, по словам Войтенко, необходима регулярная физическая активность. Так, в качестве кардиотренажера, который можно использовать в зале и дома, нутрициолог посоветовала лестницу. При этом эксперт уточнила, что во время занятий спортом стоит распределять нагрузку таким образом, чтобы включалась задняя поверхность бедра и ягодичная мышца.

«Тренировки в борьбе с целлюлитом обязательны. Лучше всего подходят упражнения с утяжелением. Эффективные методы борьбы с бугристой кожей: нормализация режима питания и употребления воды, повышение двигательной активности, увеличение процента мышечной ткани, снижение процента жировой ткани, массажи, улучшающие кровоток в проблемных местах», — заключила доктор.

Ранее российский косметолог Елена Богатова также назвала эффективные способы, как избавиться от целлюлита. Специалистка включила в список различные виды массажа и посоветовала использовать косметические препараты, содержащие кофеин, ретинол, растительные экстракты и антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление.