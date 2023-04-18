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15:34, 18 апреля 2023Ценности

Россиянкам перечислили способы борьбы с целлюлитом

Косметолог Елена Богатова: в борьбе с целлюлитом может помочь массаж и свободная одежда

Фото: Jan Woitas / ZB / Globallookpress.com

Российский косметолог Елена Богатова перечислила способы борьбы с целлюлитом. Ее комментарий приводит Pravda.Ru.

Скорректировать внешний вид при данной проблеме может помочь правильное питание с ограничением употребления сахара, а также регулярная физическая активность, например, кардиотренировки и растяжка. В то же время эксперт призвала воздержаться от курения и алкоголя, пить больше воды, чтобы поддерживать увлажненность кожи, избегать стрессов и хорошо высыпаться.

Кроме того, специалистка включила в список различные виды массажа и посоветовала использовать косметические препараты, содержащие кофеин, ретинол, растительные экстракты и антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление. Также следует отказаться от чрезмерно облегающей одежды, заменив ее на более свободные наряды, заявила собеседница издания.

Ранее мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева также показала эффективный способ избавиться от целлюлита. Спортсменка поделилась видео, на котором она продемонстрировала вариант выполнения глубоких приседаний с акцентом на внутреннюю поверхность бедер.

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Алина Гостева
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