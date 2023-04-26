Роспотребнадзор назвал самый заразный штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова назвала «арктур» самым заразным из всех штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый подвариант коронавирусной инфекции «арктур» является самым заразным из всех существующих вариантов COVID-19. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24», пишет «Интерфакс».

«Да, безусловно, мы видим риски распространения, они безусловно реализуются, но единственный способ защиты — это наша собственная защита, наша забота о здоровье», — сказала она.

Попова добавила, что подвариант «арктур» является «самым контагиозным, самым заразным из всех, приходившихся на нашу судьбу коронавирусов». Она также заявила, что данный подвариант может поражать большие группы людей.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что всплеск заражения новым штаммом в стране прогнозируется на конец мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что усиленные меры эпидемиологической безопасности из-за подварианта COVID-19 «арктур» в Кремле пока не вводятся.