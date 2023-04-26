Выявлены ужасающие последствия популярной процедуры аппаратной липосакции

New York Times: компании годами занижали цифры по осложнениям после аппаратной липосакции

Американская компания Allergan Aesthetics, которая с 2020 года является частью фармацевтического гиганта AbbVie, годами занижала цифры о случаях осложнений после популярной процедуры аппаратной липосакции Coolsculpting. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты издания, изучив судебные и внутренние документы компаний, а также проведя интервью с экспертами, выявили, что риск возникновения осложнений после косметической процедуры криолиполиза намного выше, чем официально указывает компания Allergan Aesthetics. В частности, после заморозки с помощью аппарата у некоторых пациентов увеличивалось количество жира, он становился твердым и иногда принимал форму аппликатора устройства. Образовавшиеся под кожей затвердевшие сгустки можно удалить лишь хирургическим путем, отмечается в статье.

Эксперты, с которыми побеседовали журналисты, утверждают, что многие пострадавшие слишком поздно замечают ужасающие последствия и зачастую не связывают их с проведением процедуры. «Они постоянно чувствуют, что это их вина. Например, считают, что много ели и не занимались спортом», — прокомментировал пластический хирург Эрез Даян.

Бренд Coolsculpting был зарегистрирован в 2010 году небольшой компанией Zeltiq, которую позже выкупила Allergan Aesthetics. Вскоре устройство стало популярно: оно фигурировало в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», его хвалил сайт о здоровом образе жизни Goop, принадлежащий актрисе Гвинет Пэлтроу.

По мере роста популярности Coolsculpting увеличивалось число испытавших побочные эффекты, пишет The New York Times. С 2010 года потенциальный риск аппаратной липосакции увеличился почти в семь раз. Если вначале считали, что одно осложнение приходится на каждые 20 тысяч процедур, то теперь полагают, что неудачно заканчивается один из трех тысяч сеансов. При этом журналисты приводят доводы в пользу того, что реальный риск может быть еще выше. По их данным, в 2017 году группа врачей заявила, что побочные эффекты испытал каждый сотый пациент. В 2016 году пластический хирург Хосе Родригес-Фелиз подсчитал, что осложнения были у каждого 128-го пациента.

Ранее стало известно, что жертвой криолиполиза стала известная модель Линда Евангелиста. В период с 2015 по 2016 год она провела несколько процедур, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако сеансы имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия, и образовавшиеся жировые отложения на ее теле невозможно скорректировать диетами и спортивными упражнениями. В 2021 году модель подала в суд на клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав с медиков 50 тысяч долларов.