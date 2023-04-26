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16:01, 26 апреля 2023Наука и техника

Браузер Microsoft Edge оказался небезопасным

The Verge: браузер Edge собирал и отправлял данные пользователей из-за ошибки

Фото: Axville / Unsplash

Специалисты обратили внимание на ошибку, из-за которой браузер Edge мог раскрыть конфиденциальные данные пользователей. Об этом сообщает издание The Verge.

На проблему первыми обратили внимание посетители Reddit, которые заметили, что Edge отправляет данные о посещенных пользователем страницах на сервер поисковика Bing. Выяснилось, что проблема заключается в сбое встроенного сервиса, который должен помогать пользователю подписываться на различные источники в интернете.

Журналисты медиа обратились к программисту Рафаэлю Риверу, который подтвердил, что Edge ошибочно собирает и отправляет избыточное количество данных о пользователе на сервер Microsoft — включая полные URL-адреса посещенных сайтов. Специалист заключил, что Edge оказался небезопасным из-за ошибки, допущенной программистами Microsoft на стадии создания программы.

«Мы осведомлены о сообщениях, проводим расследование и примем соответствующие меры для решения проблем», — заявила в разговоре с изданием директор по коммуникациям Microsoft Кейтлин Роулстон. До того момента, пока Microsoft не исправит проблему, специалисты рекомендовали отключить проблемную службу в настройках браузера.

В конце марта стало известно, что Microsoft добавила рекламные уведомления в меню «Пуск» для новой версии Windows. В компании пообещали, что будут собирать отзывы потребителей относительно нововведения.

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Андрей Ставицкий
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