В меню «Пуск» Windows 11 появилась реклама

BleepingComputer: Microsoft добавила рекламные уведомления в меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft добавила рекламные уведомления в меню «Пуск» для новой версии Windows. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Нововведение появилось в ОС после запуска обновления KB5023778. По словам ознакомившихся с новой версией операционной системы журналистов, во всплывающем уведомлении содержится информация о продуктах Microsoft. Так, с его помощью компания начала предлагать пользователям сделать резервную копию данных через хранилище OneDrive.

По словам представителей Microsoft, в настоящий момент рекламные уведомления доступны ограниченному числу пользователей. В компании пообещали, что будут собирать отзывы потребителей относительно нововведения.

Журналисты отметили, что Microsoft тестировала функцию рекламных уведомлений в меню «Пуск» по крайней мере с ноября 2022 года. «Реакция в социальных сетях на рекламные сообщения в меню "Пуск" была, мягко говоря, негативной», — подытожили авторы.

В начале февраля пользователи Windows 10 пожаловались на навязчивую рекламу Windows 11. По словам потребителей, призывающие обновить операционную систему уведомления появляются при включении компьютера.