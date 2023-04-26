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09:44, 26 апреля 2023Из жизни

Наркодилер сбежал из тюрьмы под видом сокамерника

Daily Mail: наркодилер в США прикинулся своим сокамерником и сбежал из тюрьмы

Фото: Unsplash

Наркодилер из города Лонгвью, штат Вашингтон, США, сбежал из тюрьмы, прикинувшись своим сокамерником, который в этот момент спал. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда сотрудники тюрьмы вошли в камеру, трое находившихся в ней заключенных спали. Один из них, 26-летний Брайан Франсиско Роман, проснулся, услышав имя сокамерника, которого в этот день собирались освободить. Он решил выдать себя за него, чтобы выйти на свободу.

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Под видом сокамерника Роман расписался на документах об освобождении, получил его одежду, ключи, кошелек с документами и дебетовой картой, после чего беспрепятственно покинул тюрьму.

Сотрудники исправительного учреждения обнаружили ошибку только после того, как заключенный, который должен был быть освобожден, сам обратился к ним с вопросом о сроках своего освобождения.

Романа арестовали через день. Ему предъявили обвинения в побеге, подделке документов и мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в городе Ла-Пас, Боливия, заключенный попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, прикинувшись овцой, но попался. Мужчина надеялся, что плохая погода поможет ему скрыться незамеченным.

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Алиса Дмитриева
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