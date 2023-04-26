Появились первые кадры с места падения истребителя в Мурманской области

Mash опубликовал первые кадры с места падения истребителя в Мурманской области

В сети появились первые кадры с места падения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно заледенелое озеро Большая Имандра, куда упал самолет. Уточняется, что воздушное судно ушло под воду, на поверхности остались мелкие обломки.

О крушении военного самолета в 10 километрах от Мончегорска в Мурманской области стало известно вечером 26 апреля. В сети также появились кадры, на которых видно, как горящий истребитель падает за лесополосу.

Позднее информацию о падении МиГ-31 подтвердили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что пилоты воздушного судна катапультировались, а их их жизням ничего не угрожает. Представитель военных также подчеркнул, что самолет рухнул в безлюдном месте.

Очевидцы крушения рассказали «Ленте.ру», что летчики, оставаясь на борту горящего судна, пытались увести его как можно дальше от города. «Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки», — поделился местный житель.