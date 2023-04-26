Поцелуи оказались опасны для здоровья

Daily Mail: врачи предупредили о возможности заразиться гонореей через поцелуи

Врачи предупредили о возможности заразиться гонореей через поцелуи, сообщает Daily Mail. Ранее ученые десятилетиями утверждали, что болезнь передается только при незащищенном половом акте.

Профессор Эрик Чоу из Мельбурнского центра сексуального здоровья рассказал, что в январе 2023 года его группа исследователей провела обзор шести исследований и пришла к выводу, что заразиться гонореей и хламидиозом можно через поцелуи.

Чоу отметил необходимость обновить памятку о способах предотвращения заражения венерическими заболеваниями в соответствии с новыми данными.

В результатах проведенного ранее исследования говорится, что гонорея передается не только через поцелуи, но и через слюну, используемую как смазку во время секса.

Новые исследования передачи ИППП важны для понимания их распространения и снижения риска их распространения. Гонорея в основном передается при незащищенном оральном, вагинальном или анальном сексе. Передача через поцелуи происходит реже. Исследование подчеркивает важность регулярного прохождения тестирования, особенно после секса без презерватива с новым или случайным партнером Представитель Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ

Чаще всего гонореей заражаются люди в возрасте 15-24 лет. Болезнь поражает репродуктивные органы и вызывает воспалительные заболевания органов малого таза, что может привести к длительным болям, бесплодию и осложнениям беременности у женщин. У мужчин гонорея может стать причиной болезненной инфекции яичек и предстательной железы, что в некоторых случаях может привести к снижению фертильности.

Справляться с болезнью помогают антибиотики, но ученые опасаются, что вирусы эволюционируют, чтобы обходить антибиотики.

Ранее психолог Дарья Яушева дала советы родителям подхвативших венерическую болезнь детей. Она призвала взрослых не критиковать подростка.

