Тяжелоатлет назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале

Тяжелоатлет Кокляев посоветовал новичкам заниматься в зале с тренером во избежание травм

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одна из частых ошибок людей, которые только пришли в зал, — желание взять веса побольше. Сначала нужно приобрести навык, технику, а затем плавно увеличивать рабочие веса», — заявил Кокляев. Он порекомендовал заниматься с тренером на начальном этапе, чтобы избежать травм и правильно выстроить план занятий.

Еще одной ошибкой, по словам Кокляева, является покупка дорого инвентаря и экипировки. Спортсмен отметил, что для занятий в зале достаточно иметь хорошую сменную обувь, комфортную спортивную одежду, специальный ремень для поднятия тяжестей, ремни для штанги, разогревающую мазь и базовые средства гигиены.

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