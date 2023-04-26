Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
2:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 5-й матч
ЦСКА
68:85
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Даллас Старз
Сегодня
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Варвара Грачёва
Сегодня
13:30 (Мск)
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
Сегодня
15:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Анна Калинская
Сегодня
13:30 (Мск)
Бренда Фрухвиртова
Мадрид (ж)
00:14, 26 апреля 2023Спорт

Тяжелоатлет назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале

Тяжелоатлет Кокляев посоветовал новичкам заниматься в зале с тренером во избежание травм

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одна из частых ошибок людей, которые только пришли в зал, — желание взять веса побольше. Сначала нужно приобрести навык, технику, а затем плавно увеличивать рабочие веса», — заявил Кокляев. Он порекомендовал заниматься с тренером на начальном этапе, чтобы избежать травм и правильно выстроить план занятий.

Еще одной ошибкой, по словам Кокляева, является покупка дорого инвентаря и экипировки. Спортсмен отметил, что для занятий в зале достаточно иметь хорошую сменную обувь, комфортную спортивную одежду, специальный ремень для поднятия тяжестей, ремни для штанги, разогревающую мазь и базовые средства гигиены.

11 апреля фитнес-тренер Максим Нагибин назвал лучшие упражнения, с помощью которых можно поработать над бицепсом. Специалист выделил сгибание предплечья со штангой, сгибание EZ-грифа в скамье Скотта и сгибание предплечья с использованием TRX.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе
44-летняя Николь Шерзингер поделилась новым видео в бикини и порадовала фанатов
Дженнифер Лопес сделала многомиллионную скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе
ЕС утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт
Республика Сербская пообещала стать независимым государством мирным путем
В России предупредили Лондон о последствиях передачи ВСУ снарядов с ураном
Захарова оценила свою «биографию» на сайте Госдепа США
Тяжелоатлет назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале
Москвичи назвали цены на жилье в одном из самых престижных районах города
В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.